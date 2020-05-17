«خارجية الوفاق» تحتج على البيانات الصحفية «غير المنصفة» للبعثة الأممية

استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا يعقوب الحلو، على خلفية البيانات الصحفية «غير المنصفة» التي أصدرها المكتب مؤخراً حول القصف المتكرر على السكان الآمنين في العاصمة طرابلس وتدمير المنازل والمرافق الخدمية والصحية والمطارات والموانئ وقطع إمدادات الماء والكهرباء التي ترقى إلى جرائم حرب.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أبلغ مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة صلاح الدين محمد عبود، يعقوب الحلو احتجاج وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني واستغرابها من النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية و«الذي يساوي بين الضحية والجلاد» أمام «اعتداءات وجرائم واضحة» وأمام مرأى ومسمع الجميع وباعتراف مقترفيها.

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ودعت الوزارة منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية إلى أن تكون البيانات الصادرة عن مكتب البعثة الإنساني «أكثر انصافا» وأن تشير بوضوح إلى «مرتكبي الجرائم».

من جانبه أكد الحلو أن مكتب الشؤون الإنسانية كغيره من المؤسسات العاملة في هذا المجال، تتجنب اتهام أي طرف في ارتكاب الجرائم والتي هي من اختصاص لجان تقصي الحقائق، موضحا أنه تجاوز هذا المبدأ عديد المرات عندما أشار بأصبع الاتهام إلى «قوات حفتر» والدول الداعمة له، كما حدث في اللقاء الصحفي في نيويورك فبراير الماضي عندما تم ذكر الفاعل وداعميه الأمر الذي دعا البعثة الأردنية إلى طلب سحب المادة الإعلامية من موقع الأمم المتحدة.

وأوضح مدير إدارة المنظمات بالوزارة، أن «الجرائم في ازدياد» وأن مرتكبيها معلومون، ويجدر الإشارة إليهم وعدم الاكتفاء بتقرير لجان تقصي الحقائق، داعيا أن تكون البيانات الصادرة عن البعثة مستقبلاً «أكثر انصافا»، وفق البيان.

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