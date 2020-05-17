الصليب الأحمر في ليبيا تنظم دورة للتعامل مع جثامين المتوفين بكوفيد_19

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، أنها تعمل عن كثب مع السلطات المحلية ومع جمعية الهلال الأحمر الليبي لدعم الاستعدادات والإجراءات المناسبة للتعامل مع جثامين الأشخاص المتوفين نتيجة إصابتهم بـ كوفيد-19.

وأوضحت اللجنة انها نظمت 3 دورات تدريبية في الخمس ومصراتة وطرابلس، حضرها أكثر من 30 شخصاً بمن فيهم متطوعون من الهلال الأحمر الليبي، والأشخاص الموكل إليهم التعامل مع الجثامين، تضمنت التدريب على كيفية ارتداء معدات الحماية الشخصية والتخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام، والاحتياطات الصحية المناسبة التي يجب اتخاذها أثناء نقل أو غسل الجثمان، وتطهير الأماكن والأشياء المستخدمة أثناء العملية، لافتة إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى ضمان كرامة واحترام الموتى وكذلك أقاربهم الأحياء، مع ضمان عدم تعريض حياة المتعاملين مع الجثامين وبقية المجتمع للخطر.