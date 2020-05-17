حقيقة ما يحدث في شركة الكهرباء .. أسباب صادمة وراء انقطاع التيار ومعاناة المواطنين

يعاني مواطنو المنطقة الغربية والجنوبية من انقطاع التيار الكهربائي منذ عدة أيام على الرغم من تعرض المنطقتين لموجة حر شديدة وارتفاع كبير لدرجات الحرارة .

وبحسب الصحفي محمود المصراتي والذي نشر مكالمة بين عبدالعظيم عامر من قوات مصراتة المسيطرة على شركة الكهرباء مع عبدالحكيم محمد مدير المشروعات في الشركة وهو أحد قيادات الزاوية يهدد “عامر” من خلالها بأفعال صادمة تمس عائلته، اذا لم يتنحى عبدالمجيد حمزة الزاوي من مجلس ادارة الشركة.

وأرسلت قوات الزاوية مجموعة مسلحة لطرد عبدالعظيم عامر من مقر تحكم الكهرباء في مدينة العجيلات التي سيطرت عليها قوات الوفاق الشهر الماضي بمباركة السراج وباشاغا والقيادي اسامة جويلي، وقام عامر بطردهم وارسلت قوات مصراتة مجموعة قامت بتصفية القيادي “طارق سويسي” احد قيادات قوة الفرقة الاولى بقيادة “محمد الفار” امام منزله بستة رصاصات.

وقامت قوات مصراتة بفصل الكهرباء عن منطقة الزاوية الجنوبية بالكامل وهي تغرق الان في الظلام وهددت بعدم اعادته اذا لم يستقيل مدير الشركة عبدالمجيد حمزة، لان هناك قرار على مكتب السراج بتعيين شخصية من مصراتة على رأس الشركة.

وعلى اثره اصدر سكان وأعيان المنطقة اليوم بيان هددو فيه بقطع الغاز عن محطة الزاوية واغراق البلاد في الظلام، اذا لم تخرج قوات مصراتة من الشركة في طرابلس ومن محطة التحكم في العجيلات.

وتفتك ازمة الكهرباء بأهالي طرابلس والمنطقة الغربية منذ عدة سنوات لأسباب مفتعلة بالكامل بسبب صراعات بين قوات الزاوية ومصراتة على أموال ومناصب الشركة العامة.

يشار إلى أن المشهد الليبي لم يتسن له التأكد من محتوى المكالمة الهاتفية، كما لن يتم نشرها لأحتوائها على الفاظ خارجة.

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