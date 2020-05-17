الكشف عن نتائج 43 عينة اشتباه بكورونا وارتفاع ملحوظ لحالات الشفاء

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 43 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا. مع ارتفاع جديد لعدد حالات الشفاء من الفيروس.

وقال المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020م عدد (43) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

ويبيّن المركز أن من ضمن النتائج تماثل عدد (7) حالات للشفاء.

وكانت عدد حالات الاصابة في ليبيا قد ارتفعت 65 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، وتبلغ عدد الحالات النشطة 27 حالة، فيما شفي منه 35 حالة، وتوفيت 3 حالات.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي