شركة الكهرباء تعلن دخول الوحدة الثالثة على الشبكة بقدرة 130 ميغاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء نجاحها في صيانة الوحدة الثالثة

ودخولها مساء السبت، على الشبكة بقدرة 130 ميغاوات.

وأكدت الشركة في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، أن المحطة تعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية باستثناء الوحدة السادسة التي

حدثت بها أضرارًا نتيجة الإطفاء الذي وقع في شهر أبريل من العام الجاري، مشددة على

أن العاملين بأقسام التشغيل والصيانة التابعين للمحطة يعملون بشكل متواصل للحفاظ على

استمرار تشغيل وصيانة هذه الوحدات.

