الوطني لمكافحة الأمراض يعلن خلو 43 عينة من فيروس كورونا

أعلن

المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح

المركز في بيان له نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المختبر

المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم اليوم 43 عينة لحالات مشتبه في إصابتها بفيروس

كورونا، مبيناً أن نتائج فحص العينات جاءت جميعها سالبة، وتبين خلوها من المرض .

كما أعلن المركز أن من ضمن النتائج تماثل 7 حالات للشفاء، وبالتالي

تصبح إجمالي عدد الإصابات 65، والحالات النشطة

27، وإجمالي

المتعافين 35 حالة، والوفيات 3 حالات .

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