هكذا رد الحلو على انتقادات خارجية الوفاق

أكد منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا يعقوب الحلو، أن مكتب الشؤون الإنسانية كغيره من المؤسسات العاملة في هذا المجال تتجنب اتهام أي طرف في ارتكاب الجرائم والتي هي من اختصاص لجان تقصي الحقائق، وذلك في رده على وزارة خارجية الوفاق.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أعلنت اليوم الاحد، استدعاء منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية وإبلاغه باحتجاجها الرسمي على البيانات الصادرة من البعثة “والتي تنسب أعمال القصف والقتل على العاصمة طرابلس للمجهول”، قائلة “إنها تبدي استغرابها من النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية والذي يساوي بين الضحية والجلاد أمام اعتداءات وجرائم واضحة وباعتراف مرتكبيها”، داعية منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية إلى أن تكون البيانات الصادرة عن مكتب البعثة الإنساني أكثر انصافا وأن تشير بوضوح إلى مرتكبيها.