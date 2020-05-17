رئيس الحكومة يطلع على احتياجات بلدية سبها وأوضاعها المعيشية

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس على الأوضاع المعيشية في بلدية سبها وسير العمل بها، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي ضم نائبه عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة السنوسي صالح، وعميد بلدية سبها الشاوش عبد السلام.

وناقش الاجتماع آليات توفير الاحتياجات التي تنقص البلدية ويلزم توفيرها بشكل عاجل، بما فيها غاز الطهي والوقود والسلع التموينية، إضافة إلى ٓآليات رفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، وتطوير القطاع الصحي وكافة القطاعات الخدمية في سبها، وخلص الاجتماع إلى وضع حلول عاجلة لمعالجة كافة الملفات التي طرحت فيه.

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