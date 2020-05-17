أردوغان يوجه دعوة للسراج لزيارة تركيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء اليوم الاحد، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعدد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أنه جرى خلال المكالمة استعراض الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا، كما بحث الطرفان الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين في شهر نوفمبر الماضي، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وفي ختام المكالمة وجه أردوغان الدعوة للسراج لزيارة تركيا، والتي قبلها السراج شاكراً على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.