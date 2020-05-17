الأضرار الناتجة عن القصف العشوائي لبلدية قصر بن غشير

أوضح رئيس المجلس التسييري ببلدية قصر بن غشير أن القصف المتكرر للمنطقة أدى إلى توقف الخدمات اليومية عن المواطنين، مثل انقطاع الكهرباء لأكثر من عشرين يوما خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن القصف طال شركة النهر الصناعي، مما تسبب في انقطاع المياه عن العاصمة طرابلس.

وطالب رئيس المجلس التسييري المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بأن يقفوا وقفة رجل واحد، وأن ينظروا في الأوضاع المأساوية التي يمر بها أهالي قصر بن غشير في سبيل الوطن.

هذا وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية قصر بن غشير لطفي الكبير، إن تواصل الحصار واستمرار القصف العشوائي من قبل المليشيات للبلدية، تسببا في قتل العديد من المدنيين وتدمير البيوت، ما أدى إلى تهجير معظم أهالي المنطقة الذين يتعرضون للهجوم في منازلهم الآمنة .

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