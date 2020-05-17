نورلاند: واشنطن تريد رؤية نهاية لهجوم الجيش على طرابلس

تقرير 218

حرب إقليمية بالوكالة على الساحة الليبية، هذه التصريحات التي لم تكن الأولى جاءت على لسان السفير الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في لقاء مع صحيفة القدس العربي، قائلا إن بلاده تريد أن ترى نهاية الهجوم الذي شنه الجيش الوطني على طرابلس ووقفا دائما لإطلاق النار. ووصف نورلاند أن وجود مايقارب من 2000 مقاتل من مرتزقة فاغنر الروسيين لا يدل على احترام سيادة ليبيا.

وشخص نورلاند أن ما يحدث في طرابلس تصعيد خطير يمكن أن يوسع الحرب لتشمل مجال الطيران موضحا أن تبعات التدخل الخارجي سيكون لها تأثير من حيث إراقة المزيد من الدماء والإصابات في صفوف المدنيين بسبب إدخال المزيد من المقاتلين والمعدات المتطورة في المعارك إضافة إلى فقدان الليبيين السيطرة على سيادة بلدهم.

وبشأن موقف الولايات المتحدة تجاه الوضع أشار السفير نورلاند إلى أن بلاده لا تزال منخرطة في المسار السياسي والاقتصادي معبرا عن اندهاشه وإعجابه من انتظار عدد كبير من الليبيين أن تلعب أميركا دورا بناء تجاه ليبيا، ولم يغفل نورلاند المساعدات التي تعهدت بتقديمها الولايات المتحدة والتي تبلغ 12 مليون دولار من أجل مكافحة كورونا ومنع انتشاره في ليبيا.

وتحدث نورلاند خلال المقابلة المطولة عن حاضر ليبيا ومستقبلها في ظل الصراع الذي تمر به البلاد مركزا بشكل كبير على التدخل الخارجي وتسببه في زيادة تأجيج الصراع، مؤكدا أن الحل لن يكون إلا بمشاركة العديد بما فيها إيطاليا على الأقل، مع حرص الولايات المتحدة على الشراكة مع تلك الدول للتوصل إلى حل ينهي الصراع الدائر في البلاد.

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