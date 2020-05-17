الشؤون الصحية بالبيضاء تجري فحوصات على العائدين من مصر

أجرت الشؤون الصحية بالبيضاء،اختبارات وفحوصات على العائدين من مصر ، في إطار استكمال عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الخاص بالمسافرين العائدين من الخارج.

وبحسب إيجاز صحفى لإدارة الشؤون الصحية، فى إيجاز صحفى، اليوم الأحد، فقد انطلقت فرق التابعة لمركز الرصد بالإدارء، مساء أمس السبت إلى ” فندق الثريا”، حيث قامت الفرق بالكشف عن جميع النزلاء العائدين من جمهورية مصر العربية والذين تم حجرهم بالفندق و كان عددهم (150).

وأضافت الإدارة، يعتبر هذا الكشف نهائي للتحقق من سلامة النزلاء لكي يعودوا إلى بيوتهم بعد الحجر في الفندق، وقد كانت الحالة الصحية لكل النزلاء ممتازة ولا توجد عليهم أي أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا المستجد.