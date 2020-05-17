في اتصال هاتفي “السراج” و”أردوغان” يبحثان خطوات تنفيذ مذكرتي التفاهم بشأن “المتوسط”

ذكرت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، أن فائز السراج، رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد.

وأوضحت وسائل الإعلام الموالية لـ”الوفاق”، أن الجانبان بحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

وتناولت المكالمة الهاتفية الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم التي وقعها “السراج” و”أردوغان” في شهر نوفمبر الماضي، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.