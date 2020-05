شدد الناطق باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، محمد القبلاوي، اليوم الأحد، على رفض الحكومة عملية إيريني التي أطلقتها

دول أوروبية لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف القبلاوي في تصريح صحفي أن الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش طالب القائمين على عملية إيريني بضرورة التشاور مع حكومة الوفاق.

الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن المجموعات

الإرهابية حاولت توسيع أنشطتها خلال الأشهر الماضية.

The post القبلاوي: الوفاق ترفض إيريني وغوتيريش أكد على ضرورة التنسيق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24