ليبيا تُسجّل أعلى حصيلة شفاء من كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 10 حالات شفاء.

وأشار المركز إلى أن المختبر المرجعي قد فحص اليوم 43 عينة بينها حالات الشفاء المسجلة.

وكان المركز قد سجل حالة إصابة واحدة أمس كسرت الحصيلة الصفرية التي سجلتها ليبيا لأكثر من أسبوع، ورفعت حصيلة الإصابات إلى 65 حالة، بينها 3 حالات وفاة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالة الإصابة الجديدة عادت مؤخرا من تركيا وعُزِلت بمقر العزل في معيتيقة، في حين سارعت فرق الرصد والتقصي لتتبع المخالطين لها وأخذ عينات أنفية بلعومية منهم لفحصها.

وفي سياق متصل، بدأ المركز اليوم في تنفيذ عمليات مسح شامل، موضحا أن المرحلة الأولى منها ستشمل مراكز إيواء النازحين والمحال التجارية بكافة أنواعها، إضافة إلى مسوحات مجتمعية ستستهدف أسرة من كل بلدية مستهدفة.

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