عقيلة صالح يلتقي أعيان شحات ومشائخ قبيلة الحاسة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعضو المجلس المنتصر الحاسي ورئيس حكماء وأعيان بلدية شحات وعدد من مشائخ قبيلة الحاسة، وبحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، فقد ناقش اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والسياسية، ومنها المبادرة التي قدمها المستشار عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية الراهنة.

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