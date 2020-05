رغم اعتقال صحفيين كشفوا مقتل ضابط مخابرات.. “أكار” ينفي سقوط قتلى أتراك في ليبيا

نفى

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، سقوط قتلى في صفوف القوات التركية في ليبيا

وأوضح

أكار في تصريح صحفي، أن القوات التركية ستواصل

القيام بما يجب القيام به في ليبيا، في إطار ما أسمته دعم الشرعية، مؤكدا أن دور قواته

يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري.

يأتي هذه فيما طالبت لجنة حماية الصحافيين،الجمعة، السلطات

التركية بالإفراج الفوري عن 7 صحافيين معتقلين بسبب تقارير حول مقتل ضابط مخابرات تركي

في ليبيا وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليهم.

وقالت اللجنة، في بيان

لها إن الصحافيين قاموا بعملهم في كشف ما تقوم به حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

في ليبيا، وهو ما يؤكد حقيقة تواجد ضباط أتراك وقوات على أرض ليبيا وسقوط

بعض القتلى منهم.

