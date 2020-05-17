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اوغلو: روسيا الداعمة لحفتر من تحت الطاولة يجب أن تحاسب وتحاكم.. وعلى الناتو التدخل لأن مصالح تركيا في ليبيا مهددة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إدعى السياسي التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يوسف كاتب اوغلو إن تصريحات وزير الخارجية بلاده تؤكد على أن الدور التركي “شرعي” حقيقي بين دولة ذات سيادة اسمها تركيا وحكومة وصفها بـ”الشرعية المعترف بها إقليمياً ودولياً وعالمياً هي حكومة الوفاق” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب المنتخب).

اوغلو أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن أي تهديد لأي إتفاق بين دولة ذات سيادة وبين “حكومة شرعية” يجب أن يكون هناك لها رادع دولي، مبيناً أن تركيا وقعت إتفاقية وهي مسجلة في الامم المتحدة اتفاقية أمنية كقوة رادعة إذا ما كان هناك تهديدات إرهابية على ارض الواقع حسب تعبيره.

وأضاف :” نجد أن حفتر هو يمارس الإرهاب بشكل مباشر من قصف طرابلس والمطار والهيئات الديبلوماسية وإستهداف المدنيين وما يزال هناك من يدعمه بالخفاء من دول إقليمية القضية يجب أن يكون هناك ليس فقط تركيا كدولة حليفة للدولة الليبية ولكن يجب أن يكون هناك تحالف دولي هذه الرسالة ضد من يدعم المنشق حفتر فاقد الشرعية والذي يمارس الإرهاب ويعتبر مجرم حرب لا فرق بينه وبين جزار البوسنة والهرسك والدول التي تدعمه يجب أن تحاكم وتساءل كفرنسا ومن تدعمه من تحت الطاولة كروسيا”.

ورأى أن حلف شمال الأطلسي مطالب بأن يفي بالتزاماته كون تركيا عضو في الناتو والدستور في الناتو ينص إن ما تعرضت له تركيا ومصالحها للتهديد على الناتو التحرك، لافتاً إلى أن تركيا الآن جادة في تفعيل الدور السياسي دولياً وليس ثنائياً مع حكومة الوفاق وهي مستمرة في إعطاء كل الدعم العسكري والسياسي والإستخباراتي واللوجستي لحكومة الوفاق لدرء أي مخاطر عن الوفاق.

ونوّه إلى أن تصريحات الناطق الرسمي باسم حلف شمال الأطلسي تتماشى مع موقف الحكومة التركية سياسياً وفعلياً وهذا ما سيزيد في دعم حكومة الوفاق ديبلوماسياً وسياسياً وعسكرياً وسيؤدي لقلب الاوراق أكثر مما قلبت وإنحسار الدور  الداعم لمن وصفه بـ”المجرم الحرب حفتر” ( القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) من الدول الأخرى حسب قوله.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • the “asian’ turkish dogs must stay away from africa there is no place for the turks in africa your deal with wefaq is illigitimate as is the wefaq itself, seraj is illigitimate as his gang is not recognised by the libyan people, so get lost turkish dog you are nothing but scum as you have always been a bunch of no good thieves and murderers

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