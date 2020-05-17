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اللجنة الطبية الاستشارية تأخذ عينات للمسح العشوائي للمواطنين بأحياء بنغازي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أخذت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة كورونا، عينات للمسح العشوائي أمس السبت، بالاحياء السكنية داخل مدينة بنغازي.

وقالت اللجنة فى إيجاز صحفى اليوم الأحد، تم سحب العينات من مخيم تورغاء و الهجرة الغير شرعية وفق الخطة الموضوعه من قبل اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة وباء كورونا التي قامت بأعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية.

وكانت  الشؤون الصحية بالبيضاء، قد أجرت اختبارات وفحوصات على العائدين من مصر ، في إطار استكمال عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الخاص بالمسافرين العائدين من الخارج، حيث  انطلقت فرق التابعة لمركز الرصد بالإدارء، مساء أمس  السبت إلى ” فندق الثريا”، حيث قامت الفرق بالكشف عن جميع النزلاء العائدين من جمهورية مصر العربية والذين تم حجرهم بالفندق و كان عددهم (150).

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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