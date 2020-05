السراج يبحث مع أردوغان سبل تنفيذ مذكرتي التفاهم

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز

السراج، اليوم الأحد، مع الرئيس التركي رجب إردوغان، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المكتب لإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على

فيسبوك إن السراج وإردوغان استعرضا خلال مكالمة هاتفية الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم

التي وقعها الطرفان في شهر نوفمبر الماضي، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات

الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأوضح المكتب الإعلامي أن أردوغان وجه إلى السراج لزيارة

تركيا، على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.

