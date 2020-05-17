انطلاق فاعليات المسح المجتمعي للكشف عن فيروس كورونا في بلدية أبوسليم

انطلقت اليوم الأحد، فاعليات المسح المجتمعي الذي يقوم به المركز الوطني لمكافحة الأمراض للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والذي استهدف مراكز إيواء النازحين داخل بلدية أبوسليم.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أعلن مساء أمس السبت، أنه تم عقد اجتماع مع عمداء بلديات سوق الجمعة وأبو سليم وعين زارة، لبحث آلية فحص المواطنين من فيروس كورونا وتذليل العقبات أمام فرق الرصد والتقصي بها.

وأوضح “النجار”، في بيان صحفي مشترك، أن المركز استلم عدد من الأجهزة المستخدمة في إجراء اختبارات فيروس كورونا ستساعد في إجراء المسح الطبي بالبلديات، مشيرا إلى أن بلديات عين زارة وأبو سليم وسوق الجمعة ستكون المرحلة الأولى للمسح من فيروس كورونا، موضحا أن المركز سيبدأ في إجراء مسح شامل لفيروس كورونا في ليبيا لمعرفة نسبة انتشار الفيروس في البلاد.

ولفت “النجار” إلى أن المركز سيعتمد نتائج المسح الشامل كدليل علمي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها الأيام المقبله.