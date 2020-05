انطلاق المرحلة الأولى من المسح المجتمعي داخل بلدية أبوسليم

انطلقت اليوم الأحد فاعليات المسح المجتمعي الذي يقوم به

المركز الوطني لمكافحة الأمراض للكشف عن فيروس كورونا، والذي استهدف مراكز إيواء النازحين

داخل بلدية أبوسليم.

وأوضح المركز في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، أن حملة المسح الطبي تستهدف بلديات بوسليم، عين زارة، سوق الجمعة، تاجوراء

في مرحلتها الأولى، على أن تستهدف باقي البلديات في المرحلة الثانية من الحملة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد حدد مراكز إيواء النازحين,

والمحال التجارية من مواد غذائية و قصابين ومخابز ومحطات وقود، وباعة الخضار والفواكه

فضلا عن المسح المجتمعي داخل المنازل، من ضمن الفئات المستهدفة لإجراء المسح الطبي

المجتمعي.

