السفير الأمريكي عبر اجتماع “افتراضى”  يبحث الاستثمارات الأمريكية فى ليبيا

عقدت جمعية الأعمال الأمريكية الليبية (USLBA) اجتماعًا افتراضيًا مع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند في 14 مايو لمناقشة التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا ذات الصلة باستثمارات القطاع الخاص الأمريكي في البلاد. تبادلت الشركات الأعضاء في USLBA والسفير نورلاند الأفكار حول كيفية معالجة مخاوف وأولويات محددة لعمليات كل منها في ليبيا.

ونشرت السفارة الأمريكية،إيجازا من قبل اللجنة، حيث أكدت ليديا جابس ، مديرة اتحاد النقابات المهنية في الولايات المتحدة ، أن الشركات الأمريكية ترى إمكانات قوية للاستثمار المستقبلي في ليبيا عبر عدة قطاعات ، لكنها حذرت من أن هذه الاستثمارات تتطلب إنهاء الصراع والعودة إلى العملية السياسية.

وشكر مكتب العمل في الولايات المتحدة العمل مع السفير نورلاند لتحقيق الالتزام طويل الأمد لشركاتنا الأعضاء تجاه الشعب الليبي في جهودهم لإعادة بناء وتنويع الاقتصاد الليبي ، وخلق فرص عمل ، ومستقبل مستدام لشباب ليبيا.