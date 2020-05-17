مركز مكافحة الأمراض يرسل 6 أطباء ليبيين إلى إيطاليا لإكتساب خبرة عملية في مكافحة كورونا

ليبيا – ودّع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار الأطباء المسافرين إلى إيطاليا اليوم الأحد بمطار معيتيقة الدولي بحضور مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار معيتيقة الدولي.

المركز الوطني لمحافحة الأمراض أوضح بحسب المكتب لإعلامي التابع له أن 6 أطباء ليبيين توجهوا إلى إيطاليا لتقديم المساعدة الطبية في مجابهة جائحة كورونا وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان تضرراً من انتشار كوفيد – 19 في العالم.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق بين وزارتي الصحة وخارجية الوفاق والمركز الوطني لمكافحة الأمراض كاستجابة انسانية وتقديم المساعدة الطبية للدولة الإيطالية فضلاً عن اكتساب الأطباء الليبيين الخبرة العملية في التعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

يشار إلى أن الأطباء سيمكثون في مستشفيات إيطاليا مدة شهر يكسبون من خلالها الخبرة في التعامل مع حالات كورونا.

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