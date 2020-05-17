اوغلو: تركيا مستمرة في إعطاء كل الدعم العسكري والاستخباراتي لحكومة الوفاق 

قال السياسي التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، يوسف كاتب اوغلو، إن “تصريحات الناطق الرسمي باسم حلف شمال الأطلسي تتماشى مع موقف الحكومة التركية سياسياً وفعلياً وهذا ما سيزيد في دعم حكومة الوفاق دبلوماسياً وسياسياً وعسكرياً وسيؤدي لقلب الأوراق أكثر مما قلبت، وانحسار الدور الداعم لمن وصفه بـ”المجرم الحرب حفتر” من الدول الأخرى” على حد زعمه.

وأضاف «اوغلو» خلال تصريح على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، المقيم في تركيا، السبت، إلى أن “حلف شمال الأطلسي مطالب بأن يفي بالتزاماته كون تركيا عضو في الناتو والدستور في الناتو ينص إن ما تعرضت له تركيا ومصالحها للتهديد على الناتو التحرك”، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن “تركيا الآن جادة في تفعيل الدور السياسي دولياً وليس ثنائياً مع حكومة الوفاق وهي مستمرة في إعطاء كل الدعم العسكري والسياسي و الاستخباراتي واللوجستي لحكومة الوفاق لدرء أي مخاطر عن الوفاق”، مشيرًا إلى أن “أي تهديد لأي إتفاق بين دولة ذات سيادة وبين (حكومة شرعية) يجب أن يكون هناك لها رادع دولي، مبيناً أن تركيا وقعت إتفاقية وهي مسجلة في الأمم المتحدة اتفاقية أمنية كقوة رادعة إذا ما كان هناك تهديدات إرهابية على أرض الواقع”، بحسب ادعائه.

وختم «اوغلو» مؤكدًا أن “حفتر يمارس الإرهاب بشكل مباشر من قصف طرابلس والمطار والهيئات الديبلوماسية واستهداف المدنيين وما يزال هناك من يدعمه بالخفاء من دول إقليمية القضية يجب أن يكون هناك ليس فقط تركيا كدولة حليفة للدولة الليبية ولكن يجب أن يكون هناك تحالف دولي هذه الرسالة ضد من يدعم المنشق حفتر فاقد الشرعية والذي يمارس الإرهاب ويعتبر مجرم حرب لا فرق بينه وبين جزار البوسنة والهرسك والدول التي تدعمه يجب أن تحاكم وتساءل كفرنسا ومن تدعمه من تحت الطاولة كروسيا”. على حد زعمه.