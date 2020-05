أكد

تقرير ألماني، الأحد، أن تركيا أعدت خطة جديدة لإدارة الحرب في ليبيا، مبيناً أن رئيس

الاستخبارات التركية “هاكان فيدان” هو المشرف على تنفيذ الخطة .

ونشر

التقرير، موقع “إيه إن أف نيوز” الألماني، تحت عنوان “خطة ليبية جديدة تحمل توقيع هاكان

فيدان”، ويشير إلى حدوث عدة وقائع في طرابلس أعقبت وصاحبت زيارة سرية قام بها

رئيس الاستخبارات التركية إلى غربي ليبيا مطلع مايو الجاري، مبيناً أن من بين تلك الوقائع

قصف سفارتي تركيا وإيطاليا في طرابلس بعد الزيارة بأسبوع.

وأظهر التقرير أن الفضائيات

والمنصات التابعة لتنظيم

الإخوان الإرهابي روجت أن الجيش هو من قام بذلك، وهو ما نفاه الناطق

باسم الجيش احمد المسماري جملة وتفصيلًا، فى الوقت الذى قالت فيه الخارجية التركية

إنها ستعتبر قوات الجيش أهدافا مشروعة، إذا تعرضت بعثاتها ومصالحها في ليبيا للتهديد.

وأشار

التقرير الألماني إلى أنّ واقعة استهداف السفارتين تأتي في إطار ” خلق الذرائع

” لمزيد من الاعتداء العلني على ليبيا، مؤكدا أن تاريخ هاكان فيدان مليئ بمثل

هذه الذرائع التي استخدمها في سوريا.

The post “خلق الذرائع” .. خطة جديدة للمخابرات التركية لإدارة الحرب في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24