إفطار جماعي لنازحي تاورغاء بمخيم جنوب بني وليد

نظمت جمعية السلام للأعمال الخيرية وجمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، مساء اليوم الأحد، حفلا ترفيهيا وإفطارا جماعيا داخل مخيم لنازحي تاورغاء بمنطقة 51 جنوب مدينة بني وليد.

وقال المشرف على الحفل، هيثم بن لامة إن هذه الأعمال الإنسانية تهدف لتخفيف معاناة النازحين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون هذه الأيام جراء ارتفاع الأسعار وقلة الاحتياجات.

وأضاف بن لامة أن الحملة شملت برنامج ترفيهي لأطفال الأسر النازحة وتوزيع عدد من الجوائز والهدايا لرفع الروح المعنوية والنفسية للأطفال.

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