25 ألف طن قمح تصل ميناء طرابلس

رست عدة سفن صباح اليوم الأحد على الأرصفة التجارية في ميناء طرابلس، تمهيدا لإفراغ حمولتها المتنوعة بين سلع مختلفة وحبوب قمح.

وبحسب البيانات التي نشرتها إدارة الميناء، فقد رست السفينة DYNIMAC.M وعلى متنها 25 ألف طن من حبوب القمح، ودخلت بعدها بساعات سفينة الحاويات MEHEAT المحملة بـ270 حاوية بها بضائع متنوعة مستوردة لصالح القطاع الخاص.

وأظهرت البيانات وجود ناقلة المحروقات ANWAR LIBYA وعلى متنها 25 ألف طن من البنزين، مستوردة لصالح شركة البريقة لتسويق النفط. وما تزال ناقلة الوقود ANWAR ELNASER المحملة بأكثر من 22 ألف طن من وقود البنزين، تنتظر دخول منطقة الرسو.

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