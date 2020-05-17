مقتل 11 مرتزقا في معارك مع القوات المسلحة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أحد عشر مرتزقا سوريا بينهم طفل دون سن الثامنة عشرة، خلال المعارك الدائرة مع القوات المسلحة.

وأضاف المرصد في إيجاز صحفي اليوم أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغت مئتين وثمانية وتسعين مقاتلا، بينهم سبعة عشر طفلا دون سن الثامنة عشرة.

هذا وأكد المرصد وصول دفعات جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية عبر الجسر الجوي التركي بعد تلقيهم تدريبات في معسكرات بتركيا، من ضمنهم مقاتلون كانوا سابقا في صفوف تنظيم داعش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا