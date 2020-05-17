خام برنت يحقق أكبر مكاسب منذ مارس

العنوان_ليبيا

تعود أسواق النفط العالمية غدا الاثنين للتعاملات من جديد مدفوعة بآمال استمرار ارتفاع الأسعار الذي قادته إجراءات عدد من الدول تجاه عودة الحياة بشكل تدريجي وإنهاء الحظر.

وأسهمت الإجراءات المتخذة من بعض الدول في ارتفاع أسعار العقود الآجلة للخامين الأمريكي الخفيف وبرنت في نهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ مارس، وبلغت نسبة الارتفاع بالمقارنة مع الأسبوع الماضي نحو 7%، لتساهم بذلك بارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بمقدار 1.87 دولارا ليسجل 29.43 دولارا للبرميل فيما زاد خام القياس العالمي برنت 1.37 دولارا مسجلا 32.50 دولارا للبرميل