9 أطباء ليبيين يتوجهون إلى إيطاليا للمساهمة في مكافحة «كورونا»

العنوان_ليبيا

غادر 9 أطباء ليبيين اليوم الأحد مطار معيتيقة الدولي إلى إيطاليا، لتقديم المساعدة الطبية في مجابهة جائحة كورونا، إذ تعتبر إيطاليا أكثر البلدان تضررا من انتشارجائحة «كوفيد – 19» في العالم.

ووفق بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد وع مدير المركز د بدر الدين بشير النجار الأطباء المسافرين إلى إيطاليا. وومن المقرر أن يبقي الأطباء في مستشفيات إيطاليا مدة شهر يكسبون من خلالها الخبرة في التعامل مع حالات كورونا.

تأتي هذه الخطوة لتقديم المساعدة الطبية للدولة الإيطالية فضلا عن اكتساب الأطباء الليبيين الخبرة العملية في التعامل مع المرضى المصابين بالفيروس، حسب المركز. وفي ابريل الماضي، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إرسال 30 طبيب وطبيب مساعد إلى إيطاليا لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف.