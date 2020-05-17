المرصد السوري : قتلى مرتزقة اردوغان في ليبيا بلغ “298” قتيلاً

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أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن عدد القتلى في ليبيا بلغ 298 مرتزقا، مشيرا إلى مكاتب لنقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا عبر مطار إسطنبول بمغريات مالية

وافتتح المرصد السوري السوري لحقوق الإنسان تقريره الأخير حول مستجدات نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا برعاية مباشرة من الرئاسة التركية وحزب العدالة والتنمية، بالقول إن ما يقرب من 9000 مقاتل باتوا في ليبيا ونافيا صحة خبر إرسال روسيا مقاتلين من سوريا نحو ليبيا.

المرصد ذكر أن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة تركيا من المقاتلين السوريين في تزايد، فالرقم وصل إلى 298 مقاتلاً بينهم 17 طفلا دون سن الـ 18.