عميد تاجوراء يدعو لمظاهرة لتغيير إدارة “الكهرباء”

دعا عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، المواطنين إلى الخروج في مظاهرة لدعم إصدار قرار من المجلس الرئاسي، لتغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والإدارة التنفيذية.

واقترح بن عطية، عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، أن تكون بداية المظاهرة على طول طريق الشط في طابورِ للسيارات طوله 20 كيلومترا، يبدأ من منارة الحميدية “الفنار” تاجوراء ويصل إلى ميناء طرابلس، لتجنب الازدحام والحفاظ على التباعد الاجتماعي لأجل مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى إمكانية أن يكون تجمع سيارات عند البحر في بعض النقاط.

وأوضح عميد بلدية تاجوراء، أن المظاهرة تصل مدتها إلى نصف ساعة مبدئيا بهدف إيصال الصوت للمسؤولين، مطالبا المواطنين أن يساهموا في نشر المظاهرة بالفيديو عبر مواقع التواصل.

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