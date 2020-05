لمدة نص ساعة فقط.. عميد تاجوراء يدعو إلى تظاهرة لتغيير مجلس إدارة شركة الكهرباء

دعا

عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، الأحد، إلى الخروج في تظاهرة لدعم إصدار قرار من

الرئاسي لتغيير مجلس إدارة شركة الكهرباء والإدارة التنفيذية.

وأوضح

بن عطية، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك

“، أن تحديد موعد خروج التظاهرة هو أمر متروك للمواطنين، مقترحاً أن تكون بداية

التظاهرة على طول طريق الشط في “طابور سيارات” طوله 20 كيلومتر يبدأ من منارة

الحميدية “الفنار” تاجوراء ويصل إلى ميناء طرابلس لتجنب الازدحام، والحفاظ

على التباعد الاجتماعي في مكافحة كورونا .

كما اقترح أن يكون تجمع

السيارات على البحر في بعض النقاط، وأن تكون لمدة نص ساعة مبدئيا

