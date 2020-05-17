مركز مكافحة الأمراض يعلن شفاء 7 حالات من فيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تماثل عدد سبع حالات للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وبهذا يرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في ليبيا إلى 35 حالة، وذلك بعد تسجيل 65 حالة إصابة مؤكدة في البلاد.

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم الأحد عدد 43 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وأنه تبين أن نتائج الفحص لهذه العينات ظهرت “سالبة” وخالية من الفيروس.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن تسجيل وفاة ثلاث حالات جراء إصابتها بالفيروس، وأن 27 حالة من المصابين لازالوا ضمن الحالات النشطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24