أعلن المجلس الرئاسي لـ حكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد،

عن تمديد فترة حظر التجول ، لـ10 أيام بداية من الإثنين، وبالإضافة إلى حظراً

كلياً خلال أيام عيد الفطر

