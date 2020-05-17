الرئاسي يُقر حظرا كليا خلال عيد الفطر

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأحد، تمديد حظر التجول من الساعة السادسة مساء ً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، لمدة 10 أيام، اعتبارا من غداً الإثنين، على أن يُطبق الحظر كليا خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كانت قد أوصت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، أمس الأحد، المجلس الرئاسي، بتمديد فترة حظر التجول 10 أيام إضافية، وعلى ما هو عليه، وتطبيق حظر كلي طوال أيام العيد، كإجراء احترازي لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة، في خطاب موجه إلى المجلس الرئاسي، إنها اجتمعت مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا، وتم الاتفاق على إحالة توصيات منها، استمرار الحظر على ما هو عليه لمدة 10 أيام من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، على أن يكون الحظر كليا طيلة أيام عيد الفطر.

كما شملت التوصيات إلزام المواطنين بارتداء القناعات الطبية عند الخروج، وكذلك استمرار العمل الإداري في المؤسسات بنسبة 10% من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، باستثناء المصارف تمتد فيها ساعات العمل حتى الخامسة مساء، مع استمرار غلق المحلات الكبرى والأسواق.