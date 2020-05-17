بدء عمليات “المسح المجتمعي” في بلدية أبوسليم

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، المرحلة الأولى للمسح المجتمعي، بدءا من بلدية أبوسليم، التي شهدت المسح المجتمعي، للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح مدير المركز الوطني الدكتور بدرالدين النجار، أن الهدف من المسح المجتمعي داخل بلدية أبوسليم، معرفة مدى انتشار الفيروس، الذي سيُحدد الإجراءات اللاحقة للمركز، إن كان سيُخضع البلدية للحجر الصحي، أو تخفيف الحظر الذي بدأ منذ الإعلان عن الحالات الأولى في ليبيا.

وتستهدف المرحلة الأولى، مراكز إيواء النازحين داخل بلدية أبوسليم، كما ستشمل هذه المرحلة بلديات عين زارة وسوق الجمعة وتاجوراء، على أن تستهدف باقي البلديات في المرحلة الثانية من الحملة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض حدد الفئات المستهدفة لإجراء المسح الطبي المجتمعي، وهي مراكز إيواءالنازحين، والمحال التجارية من مواد غذائية وقصابين ومخابز ومحطات وقود، وباعة الخضار والفواكه، إضافة إلى المسح المجتمعي داخل المنازل.

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