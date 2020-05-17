“الرويس” تُهدي شبكة الكهرباء 130 ميغاوات

أنهت الفرق الفنية التابعة لمحطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية، صيانة الوحدة الثالثة التي خرجت عن الشبكة العامة منذ ثلاثة أيام بسبب خلل فني.

وقالت دائرة الإعلام في شركة الكهرباء، الأحد، إن الوحدة الثالثة ستضيف 130 ميغاوات لتعود المحطة لقوتها الإنتاجية المعتادة، باستثناء الوحدة السادسة الخارجة عن العمل منذ مطلع أبريل الماضي.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أنها ستُنظّم الاثنين مؤتمرا صحفيا للحديث عن انهيار الشبكة، بحضور مديري إدارات الشركة بقيادة المدير التنفيذي علي ساسي.

وتعمل شركة الكهرباء منذ نحو شهر على طرح الأحمال بين المناطق بسبب عجز في التوليد.

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