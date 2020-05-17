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“الرويس” تُهدي شبكة الكهرباء 130 ميغاوات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت الفرق الفنية التابعة لمحطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية، صيانة الوحدة الثالثة التي خرجت عن الشبكة العامة منذ ثلاثة أيام بسبب خلل فني.

وقالت دائرة الإعلام في شركة الكهرباء، الأحد، إن الوحدة الثالثة ستضيف 130 ميغاوات لتعود المحطة لقوتها الإنتاجية المعتادة، باستثناء الوحدة السادسة الخارجة عن العمل منذ مطلع أبريل الماضي.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أنها ستُنظّم الاثنين مؤتمرا صحفيا للحديث عن انهيار الشبكة، بحضور مديري إدارات الشركة بقيادة المدير التنفيذي علي ساسي.

وتعمل شركة الكهرباء منذ نحو شهر على طرح الأحمال بين المناطق بسبب عجز في التوليد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تكذبوا يا كهرباء إلى يوم القيامة ما فيه انسان سوي يصدق اكاذيبكم الكثيرة فتحشموا واستحوا على وجوهكم الصفيقة يا مخانب يا مجرمين وخاصة المصاريت الكلاب خونة ليبيا وبيعها للاستعمار فالله لا تربحهم وتختم عليهم ويا رب ارسل عليهم جند من جندك وأرنا قدرتك عليهم يا رب لقد انقطعت اسباب الأرض ونعول يا رب على أسباب السماء لتردعهم بجند من جندك يا قوى يا جبار

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