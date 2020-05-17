إطلاق مسح مجتمعي للكشف عن كورونا بعدد من بلديات غرب ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد إطلاق فعاليات المسح المجتمعي للكشف عن فيروس كورونا المستجد، في عدد من البلديات.

واستهدف فريق المسح المجتمعي اليوم مراكز إيواء النازحين داخل بلدية بوسليم ضمن الخطة الموضوعة بالتنسيق مع البلدية.

وأوضح المركز، أن حملة المسح الطبي تستهدف بلديات بوسليم وعين زارة وسوق الجمعة وتاجوراء في مرحلتها الأولى، على أن تستهدف باقي البلديات في المرحلة الثانية من الحملة.

وحدد المركز مراكز إيواء النازحين والمحال التجارية من مواد غذائية وقصابين ومخابز ومحطات وقود وباعة الخضار والفواكه فضلا عن المسح المجتمعي داخل المنازل، من ضمن الفئات المستهدفة لإجراء المسح الطبي المجتمعي.

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