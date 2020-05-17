حكومة الوفاق تفرض حظرًا كليًا على المواطنين خلال عيد الفطر 

قررت حكومة الوفاق، مد فترة حظر التجول على المواطنين من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 6 صباح اليوم الذي يليه، لمدة 10 أيام من يوم الإثنين الموافق 15 مايو.

وأوضحت «الوفاق» في بيانهًا، اليوم الأحد، اطلعت عليه «الساعة 24»، أن فترة حظر التجول خلال خلال أيام عيد الفطر المبارك، ستكون على مدار «24 ساعة»، بحيث يكون حظرًا كليًا.

وكانت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة فائز السراج، قد أوصت بتمديد فترة حظر التجول 10 أيام إضافية كإجراء احترازي لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، إنها عقدت اجتماعا مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا بشأن المرحلة القادمة لتنفيذ الحظر، وتم الاتفاق على إحالة عدة توصيات تشمل، استمرار الحظر على ما هو عليه من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، ولمدة 10 أيام اعتبارا من غد الإثنين، على أن يكون الحظر كليا طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

كما أوصت اللجنة باستمرار غلق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن ومنع كافة التجمعات.

وشددت اللجنة على ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج، مع استمرار العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10%، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ويستثني من ذلك المصارف التجارية على أن يستمر عملها حتى الخامسة مساء لتقديم خدماتها للمندوبين، مع ضرورة وضع كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها.