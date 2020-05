ماهيسيتش: 75% من اللاجئين والمهاجرين في ليبيا فقدوا وظائفهم في مارس وأبريل

أعلنت

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأحد، أن 75% من اللاجئين والمهاجرين

في ليبيا فقدوا وظائفهم في مارس وأبريل، بسبب تنفيذ تدابير الحظر والإغلاق لمكافحة

كورونا .

وأوضح

الناطق باسم المفوضية، أندريه ماهيسيتش، عبر مؤتمر صحفي عبد الدائرة المغلقة، ”

أن المفوضية تلقت عدة شكاوى من اللاجئين، تفيد بفقدانهم لوظائفهم بسبب حظر التجول والقيود

الأخرى المتعلقة بانتشار كورونا، فضلا عن حاجتهم الماسة إلى المساعدة، بسبب ارتفاع

أسعار المواد الغذائية في معظم المدن الليبية .

وأشار

ماهيسيتش إلى استطلاع للرأي أجراه مركز الهجرة المختلطة أفاد بأن 75% من اللاجئين والمهاجرين

فقدوا وظائفهم في مارس وأبريل، مؤكدا أن اللاجئين يواجهون أوضاع صعبة جراء تهديدات

بالإخلاء من أصحاب العقارات بسبب التأخر في دفع الإيجار.

