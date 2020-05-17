الناظوري يشدد على القيادات الأمنية ضرورة تطبيق قرار الحظر ومعاقبة المخالفين

شددت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، على عدم التهاون في تطبيق قرار حظر التجول التام والتشديد على عدم التجول للأشخاص داخل المدن من الساعة الـ7مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وبجسب إيجاز صحفى لمكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، أن ذلك بناءً على تعليمات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ورئيس اللجنة العُليا لِمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، مشيرا إلى أنه سيتم منع التجمعات أثناء ساعات الحظر وغيرها داخل الأسواق الشعبية والمحال والحدائق العامة، كما سيمنع التنقل بين المدن وخاصة الأشخاص القادمين من المناطق الغربية.
وتابعت التعليمات، سيتم اغلاق جميع المحال التجارية أثناء ساعات الحظر المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ودفع غرامة مالية تقدر بمبلغ وقدره 2000د.ل لكل نشاط تجاري مخالف.
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