الناظوري يشدد على القيادات الأمنية ضرورة تطبيق قرار الحظر ومعاقبة المخالفين

شددت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، على عدم التهاون في تطبيق قرار حظر التجول التام والتشديد على عدم التجول للأشخاص داخل المدن من الساعة الـ7مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وبجسب إيجاز صحفى لمكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، أن ذلك بناءً على تعليمات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ورئيس اللجنة العُليا لِمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، مشيرا إلى أنه سيتم منع التجمعات أثناء ساعات الحظر وغيرها داخل الأسواق الشعبية والمحال والحدائق العامة، كما سيمنع التنقل بين المدن وخاصة الأشخاص القادمين من المناطق الغربية.

وتابعت التعليمات، سيتم اغلاق جميع المحال التجارية أثناء ساعات الحظر المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ودفع غرامة مالية تقدر بمبلغ وقدره 2000د.ل لكل نشاط تجاري مخالف.