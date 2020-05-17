رئيس مجلس الوزراء يُتابع مشاريع النواحي الأربعة مع عضوي مجلس النواب عن المنطقة

بنغازي 17 مايو 2020 (وال)- استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، عضوي مجلس النواب عن النواحي الأربعة السيد محمد الأفيرس، والسيد علي المجدوب.

هذا وناقش رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء ببنغازي، مع السادة أعضاء المجلس، عددًا من المواضيع ذات الطابع الخدمي الخاصة ببلديات النواحي الأربعة.

كما ناقش رئيس مجلس الوزراء؛ سيّر عمل مشاريع الحكومة بتلك البلديات، باحثًا في الوقت ذاته عن أسباب توقف بعض المشاريع بها، وكيفية وضع حل نهائي لضمان سيّر عمل هذه المشاريع بالوجه المطلوب. (وال- بنغازي) ر ت

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