الثني يبحث أسباب توقف بعض المشاريع ببلديات النواحي الأربعة

بحث رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الأحد،

في اجتماع مع عضوي مجلس النواب عن النواحي الأربعة محمد الافيرس، وعلي المجدوب، عددا

من المواضيع ذات الطابع الخدمي الخاصة ببلديات النواحي الأربعة.

وأوضحت الحكومة المؤقتة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع ناقش سير عمل مشاريع الحكومة بتلك البلديات،

باحثا أسباب توقف بعض المشاريع بها وكيفية وضع حل نهائي لضمان سير عمل هذه المشاريع

بالوجه المطلوب.

