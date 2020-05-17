صنع الله يطالب الشركات بترشيد النفقات لمواجهة العسر المالي

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، برؤساء الشركات التابعة للمؤسسة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة جاد الله العوكلي، وبالقاسم شنقير، والعماري محمد العماري، ورؤساء الشركات النفطية، والمدراء العموم للشؤون القانونية، والمالية بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب الصفحة الرسمية للمؤسسة، ناقش الاجتماع الترتيبات المالية للمؤسسة وشركاتها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، من شح في الموارد المالية نتيجة توقف الإنتاج، بالإضافة إلى الأوضاع الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكيفية مواجهتها.

ودعا صنع الله، إلى ضرورة ترشيد صرفها وفق ما هو متاح، بسبب التحديات الراهنة، مؤكدا أن الإغلاقات المتكررة التي تعرّض لها قطاع النفط طيلة الفترة الماضية، اثّرت بشكل مباشر وسلبي على حياة الليبيين جميعا، وفق قوله.

وقال صنع الله: “ينبغي على كل الشركات أن تحذو حذو شركة الخليج العربي، وأن تدير النقدية المتاحة بحكمة”، موجها الشكر لشركة الخليج العربي على اتخاذها إجراءات مالية احترازية، واستعدادها لاكثر من سيناريو لمواجهة العسر المالي الذي يمر به قطاع النفط.

وفي شأن آخر، شدّد رئيس مجلس الإدارة على أهمية أن يخضع مستخدمو القطاع الذين كانوا خارج البلاد إلى إجراءات الحجر الطبي قبل مباشرة أعمالهم، و بعد التأكد من سلامتهم ، وخلوهم من اية إصابات، وقضاء 15 يوما ، وفقاً لاجراءات العزل الصحي المتعارف عليها.

واستلمت المؤسسة 3 (أجهزة) فحص لفيروس كورونا المستجد، وستقوم بتسليمها إلى مصحة النفط بطرابلس، ورأس لانوف، والغريفة بالمنطقة الجنوبية.