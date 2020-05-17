“أوقاف الوفاق” تفتح النار على “الإخوان والمقاتلة”

أكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، استمرار عملها دون الالتفات لمن وصفتهم بـ”صبيان الإخوان المسلمين” الذين يسعون لعرقلة عملها.

وأوضحت الهيئة في بيان، عقب مهاجمة عدد من مقراتها وإغلاقها من قبل مجموعات محسوبة على جماعة الإخوان، أنها تتابع بشفقة بعض تحركات من أسمتهم “المغرضين من صبيان الإخوان”، مشيرة إلى البيان الصادر منهم ضدها في زليتن والخمس ومصراتة الذي اعتبرته دليلاً على تسلل الفكر المنحرف لكيانات لا يُعرف من أين تستمد شرعيتها.

وبيّنت هيئة الأوقاف أن التجمع الوطني لمشائخ وأعيان ليبيا هم عبارة عن خليط من الإخوان والمقاتلة، وحري بمصراتة ألّا تقوم بإيوائهم، موضحة أنها تنتظر الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية حيال ذلك بالرغم من مطالبة الوزير بحماية مكاتبها.

وشددت الهيئة في بيانها، أنه لن يكون لمن وصفتهم “دعاة الفكر المنحرف” مكان في مكاتبها وفروعها مادامت موكلة بالأمر.

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