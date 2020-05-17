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“أوقاف الوفاق” تفتح النار على “الإخوان والمقاتلة”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، استمرار عملها دون الالتفات لمن وصفتهم بـ”صبيان الإخوان المسلمين” الذين يسعون لعرقلة عملها.

وأوضحت الهيئة في بيان، عقب مهاجمة عدد من مقراتها وإغلاقها من قبل مجموعات محسوبة على جماعة الإخوان، أنها تتابع بشفقة بعض تحركات من أسمتهم “المغرضين من صبيان الإخوان”، مشيرة إلى البيان الصادر منهم ضدها في زليتن والخمس ومصراتة الذي اعتبرته دليلاً على تسلل الفكر المنحرف لكيانات لا يُعرف من أين تستمد شرعيتها.

وبيّنت هيئة الأوقاف أن التجمع الوطني لمشائخ وأعيان ليبيا هم عبارة عن خليط من الإخوان والمقاتلة، وحري بمصراتة ألّا تقوم بإيوائهم، موضحة أنها تنتظر الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية حيال ذلك بالرغم من مطالبة الوزير بحماية مكاتبها.

وشددت الهيئة في بيانها، أنه لن يكون لمن وصفتهم “دعاة الفكر المنحرف” مكان في مكاتبها وفروعها مادامت موكلة بالأمر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • فخار يكسر بعضه فكلهم ملتحين كذابين على الله والرسول ومخانب امتهنوا الدين رغم أن الدين مهنة من لا مهنة له فيكفى عار على رئيس الهيئة ايجار منزل له بالنوفليين بقيمة خيالية وفلكية فأين هو من زهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالى فالاخوان والمقاتلة والمداخلة فرقوا دينهم وهو الدين الاسلامى رغم تحدير الله سبحانه وتعالى لهم بقوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء وايضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ….الخ فأين هؤلاء الكذابين من كلام الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا تجار الدين .

    ا

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  • حكومة عاجزة عن أي شيء!
    حتى حماية أوقافهم من تمرد الاخوان والمقاتلة! !
    الصراع بين الافتاء والاوقاف في حكومة واحدة وتمرد المسلحين على مكاتب الاوقاف فضيحة مدوية !! لكن ماذا سنقول!؟! الحكومة لم تسلم هي بذاتها وجنابها وجلالها من الهجوم على مقراتها الرئاسية!! فكيف سيسلم من هم دونهم!؟!
    حكومة السراج عبارة عن كمشة نعاج يقودهم الأقوى ، أين هو ولي الأمر في طرابلس؟! من الذي سيحميكم يا أوقاف طرابلس؟ هذا جزاء من بايع النعجة على السمع والطاعة! حكومة ليست منتخبة ولا متغلبة لم يأتي بها دستور ولم تأتي حتى بتكليف!! حتى من أتى بها الى ليبيا من الغرب وفرضها على الليبيين وقالوا نعترف بها لم يدعموها بشيء ولم يحموها من اعتداءات المليشيات ولا من عبث الاخوان ولا حتى من هجوم حفتر!!

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