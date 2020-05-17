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باحثاً عن “إسعافات معنوية”.. الرئاسي يتهور و”يتلاعب” مع الناتو

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توالت ردود الفعل بين مُرحب ورافض لتصريحات رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في اتصاله الهاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والتي جدد فيها تأكيده بأن الحلف لازال مستعداً لدعم المؤسسات الأمنية والدفاعية في ليبيا بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني عام 2018 .

ونشر الموقع الرسمي لحلف شمال الأطلسي بياناً بأبرز ما تم تناوله في الاجتماع الذي جاء بطلب من السراج، إلا أن بيان الناتو تعارض في بعض النقاط مع ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فبحسب البيانين يبدوا أن المكتب الإعلامي للسراج استغل تصريحات ستولتنبرغ حول دعم الحلف المحتمل لليبيا وتأكيده على استعداد الحلف لبناء المؤسسات الأمنية والدفاعية في البلاد لإدانة القيادة العامة للجيش الوطني، فقد أشار بيان الرئاسي إلى أن “الأمين العام للحلف عبّر عن قلقه لتواجد عناصر من مرتزقة فاغنر الروسية في صفوف قوات الجيش الوطني” في إشارة لعدم احترام الحلف بوجود ما يزيد عن عشرة آلاف مرتزق سوري نقلتهم تركيا إلى ليبيا لدعم قوات الوفاق في الصراع المسلح الدائر في طرابلس وضواحيها.

وبحسب البيان الرسمي الذي صدر عن الناتو بشأن المكالمة التي جاءت بطلب من السراج، فقد أدان ستولتنبرغ خرق كافة الأطراف لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الذي قال إن الأطراف الأجنبية الداعمة لطرفي الصراع قد اخترقته، إلا أن بيان الرئاسي نقل عكس ذلك واكتفى بالإشارة لتأكيد ستولتنبرغ على ضرورة تطبيق حظر وصول الأسلحة براً وجواً وعدم الاكتفاء بتطبيقه بحراً فقط ولم يُشر لإدانة الحلف لكافة الأطراف وليس طرفاً واحداً.

الرئاسي استمر في استغلال تصريحات أمين عام الناتو لدرجة إعلان توافق ستولتنبرغ مع السراج لتفعيل اللجان المشتركة بين الناتو وحكومة الوفاق الوطني لبناء القدرات العسكرية لقواتها والتأكيد على ما وصفه المكتب الإعلامي بموقف رئيس المجلس الثابت تجاه “دحر العدوان بكل الوسائل الممكنة”، بينما ذكر بيان الناتو أن ستولتنبرغ شدد على عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2510 ونتائج مؤتمر برلين رسما مساراً واضحاً للحل السياسي في ليبيا وهو ما يدعمه حلف شمال الأطلسي تحت مظلة الأمم المتحدة.

ويعود دعم الحلف لحكومة الوفاق الوطني الذي جدد التأكيد عليه يانس ستولتنبرغ في الأيام الماضية، لقمة بروكسل للدول الأعضاء بالحلف التي عقدت في 11 يوليو عام 2018، والتي أدان من خلالها أعضاء الحلف التوسع الروسي في الشرق الأوسط، ليؤكد بيان الحلف حينها دعمه لعملية حل سياسي بقيادة الأمم المتحدة تهدف لتعزيز المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولية، كما رحب بالتزام طرفي النزاع في ليبيا بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة والتوافق على إجراء انتخابات شاملة في البلاد بناءً على مخرجات مؤتمر باريس الذي عُقد في مارس من ذات العام.

كما أعلن البيان حينها أن الحلف مستعد لتقديم المشورة إلى ليبيا وأي مساعدة لبناء مؤسسات الدفاع والأمن استجابة لطلب رئيس حكومة الوفاق الوطني بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مع أخذها في الاعتبار الظروف السياسية والأمنية.

تصريحات ستولتنبرغ التي استُغِلّت لدعم حكومة الوفاق الوطني بدأت مع لقائه في لا ريبوبليكا الإيطالية التي أشار فيها إلى أن حكومة الوفاق هي الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ولا يجب مساواتها مع أي طرف آخر، وتأكيده على أهمية تركيا كحليف رئيسي للناتو.

إلا أن تصريحات ستولتنبرغ تناقضت مع سياسة الناتو التي استمرت في دعم الجهود السلمية والمبادرات السياسية والدبلوماسية ما يضع الحلف أمام تحدٍ جديد مع ليبيا بعد عام 2011، لتطرح تساؤلات حول نوايا الناتو للتحرك في ليبيا وما إذا كان سيرضخ لأجندات تركيا، أم أنه سينضم لسنوات من غياب التحرك الواضح والصريح للمجتمع الدولي حول ليبيا لإنهاء الأزمة التي تواصل تهديد حياة الليبيين منذ سنوات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • كل هذا تركيب صور بالفوتو شوب – لا حول الله –
    الان حكومة الوقاق تتعامل مع اتفاق برلين – لوقف إطلاق النار –
    والالمان يطمعون في النفط الليبي الذي يوقفه حفتر ويدعم به كلاب مصر الدين يعبءون جيشهم النصري الذي يقتل المواطنين في سيناء ويقتل الأطباء المصريين خريجي امريكا – ويحاول البرلمان في الشرق الليبي مع المدعو عقيلة صالح تشويه الحكومة المدنية في طرابلس – للفوز بالراءي العام من القباءل والقيادات الشعبية –
    ولم يعرضوا صورة المدعو عقيلة صالح الضال في اجتماعه مع الاسراءليين في عمان ،
    وبرعاية مصرية – الان الاسراءليين والمصريين برعاية الخليجين والإمارات يحاولون شراء الاراضي في الشرق اللببي بحجة الاستثمار – وسيجعلون الارض الليبية منتجعات لشهواتهم وأهواءهم امام اعينكم . والى حد الان توجد قواعد قطرية في الشرق اللببي والاليات مصرية وجماعات التكفير جماعة عشماوي الإرهابي الذي يحاولون اخفاء قضيته اعلاميا وما كانوا يفعلون داخل ليبيا /
    وان ينسى الليبيون ضحايا القصف الطيران المصري على مدينة درنة الليبية التي راح ضحيتها المءات من الشهداء الليبيين . ومن خيرة حفظة القران الكريم .

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  • لو جبت طفل صغير سيسخر من الذباب الالكترونى للاخوان ويرردده هذا البغبغان فاليوم درنة تعيش فى امان بعد ان كانت مرتعا للارهاب ودور مصر مشرف لدعم الجيش الوطنى الليبى لبسط سيادة وكرامة الشعب الليبى ولو كان فى مصر رئيس من نوعية اردوغان لاحتل ليبيا واستغل منابع النفط ولكن تاريخ مصر معروف نصرة الشعوب الافريقية لتتحرر من الاستعمار بينما تركيا استعمارية دموية

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  • اى صنف من الترامدول تتعاطى ويجعلك تهلوث بخزعبلات غير منطقية فكيف تتعاون مصر مع قطر واسرائيل فى الشرق والكل يعرف ان قطر تتعاون مع تركيا واسرائيل فى الغرب فقطر هى من تدعم قنوات الخوان فى تركيا برعاية اسرائلية واولها التناصح ولانك حمار فان مصر طبقا لدستورها دولة اسلامية تلتزم بثوابت الشريعة الاسلامية بينما تركيا دولة علمانية طبقا لدستورها وتبيح الدعارة بالقانون ويوجد بها مائتى الف داعرة تدر على تركيا 4 مليار دولار سنويا من عرق الداعرات لخليفتكم اردوغان الذى لايحفظ ولا سورة من القرآن مع ان العبرة ليست بحفظ القرآن فالله تعهد بحفظ القرآن الكريم بقوله :-
    إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)
    وامرنا بتدبر القرآن والعمل به قال تعالى :-
    أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24)
    وهل تدرى باجاهل ان من بين من يحفظون القرآن ويعلموه للناس اول من تسعر بهم النار من امثال اخوانك شرق خلق الله
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.

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