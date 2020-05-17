نورلاند لطلبة ليبيين في أميركا: تمنحونا الأمل بالسلام

قالت السفارة الامريكية لدى ليبيا، إن السفير ريتشارد نورلاند، تحدث مع الطلاب الليبيين الموجودين في الولايات المتحدة، والذين يدرسون برنامج “كينيدي- لوغار” للتبادل الشبابي والدراسي.

وأوضحت السفارة بصفحتها في “فيسبوك”، الأحد، أن نورلاند لم يستطع الحضور معهم للإفطار هذا العام بسبب الظروف الحالية، وقال إن الاستماع لإنجازات وأحلام هؤلاء الشباب الموهوبين “سفراء ليبيا” يمنحنا الأمل بمستقبل يعمه السلام.

يشار إلى أن برنامج “كينيدي- لوغار” أُنشئ عام 2003 بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية، ويقوم على منح طلبة الثانوية فرصة للدراسة لمدة عام أكاديمي واحد في الولايات المتحدة.

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