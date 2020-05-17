أسامة جويلي يضع شروطه على مكتب السراج للسيطرة على قاعدة الوطية

كشف مصدر مسؤول، أن أسامة جويلي آمر ما يعرف بغرفة عمليات المنطقة الغربية، التابعة لحكومة الوفاق، قد أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمطالب مدينتي الزنتان والرجبان من أجل تسليم قاعدة الوطية الجوية بدون قتال على حد قوله .

وقال المصدر، لـ ” عين ليبيا ” ن هذه المطالب تتمثل في تعيين عماد الطرابلسي رئيساً لجهاز المخابرات العامة، وتعيين بلقاسم امسيك سفير ليبيا في تونس، بالإضافة إلى تسمية وزير الصحة من مدينة الزنتان، وأكد الموقع الاخباري أن فائز السراج رفض هذه الشروط.

وتوجهت غرفة عمليات بركان الغضب، في وقت سابق، بإنذار وصفته بالأخير للقوات المسلحة المتمركزة في قاعدة الوطية الجوية، وجاء في المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب: “رسالة أخيرة، بل إنذار أخير، إلى كل من رفع السلاح إلى جانب الارهابيين والمرتزقة في قاعدة الوطية الجوية وتمرد مع مجرم الحرب حفتر لمحاربة الدولة.. لا يخدعنكم مجرم الحرب حفتر وأبنائه ومن حوله من المجرمين ولا تسمعوا لأوهامهم” على حد قولهم .

وقد تداول عدد من النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك مكالمة مسربة بين عبدالعظيم عامر أحد القيادات الميدانية في بركان الغضب بمدينة مصراتة مع عبدالحكيم محمد مدير المشروعات في الشركة وهو أحد القيادات بمدينة الزاوية يهدده ويتوعده اذا لم يتنحى عبدالمجيد حمزة من مجلس ادارة الشركة.

وكشف مصادر متطابقة نشوب خلافات مسلحة، بعدما أرسلت غرفة بركان الغضب قوة مسلحة لطرد عبدالعظيم عامر ، ما دفعه للاستقواء بقوة مسحلة من مدينة الزاوية قتل احد عناصرها ويدعى طارق سويسي على يد احد أفراد كتائب مصراتة.